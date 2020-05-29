Поражение легких и потерянный тест: Полозов рассказал о беспределе в больницах России

У матери российского адвоката Николая Полозова Натальи официально подтвердили диагноз COVID-19. При этом из-за бестолковой системы здравоохранения РФ женщине несколько дней не могли провести компьютерную томографию (КТ) и госпитализировать.

Вероятно, что ее муж тоже болен, но медики потеряли тест, а томография показала поражение легких. Вместе с ними также проживает младший брат адвоката, у которого при всей клинической ситуации родителей до сих пор не взяли анализы. О безответственности медиков OBOZREVATEL рассказал сам Николай Полозов.

Как объясняет правозащитник, скорее всего мама заразилась в Москве, так как в последнее время не уезжала из города. По его словам, это вполне возможно, так как только по официальным данным в столице России подтверждено около 150 тыс. зараженных, а по неофициальным – может быть больше.

Первые симптомы Наталья почувствовала на прошлой неделе, у нее была температура и боли в мышцах. На вызов приехала скорая, которая взяла мазки на анализы, и через два дня ей пришло подтверждение.

Николай Полозов с мамой Натальей Facebook Полозова

"После этого снова приехали врачи, заставили подписать кучу всяких карантинных бумажек, что она не имеет права выходить на улицу и другое. Ей дали какие-то таблетки, помимо антибиотиков там был Арбидол, который вообще не является настоящим лекарством. И якобы выписали направление на компьютерную томографию. Но направление не выдали, и затем у нас два дня была целая история, как мы пытались его найти. Звонили в поликлинику, на всякие горячие линии, но никакой обратной связи не было", – рассказывает Полозов.

Только спустя двое суток, наконец, удалось вызвать скорую и отвезти Наталью на томографию, по результатам которой у нее оказалось 50-процентное поражение в каждом легком.

"С одной стороны мы видим, как московские власти бодро рапортуют Путину, что у них все под контролем, все хорошо и замечательно. А с другой стороны, тот бардак, который мы наблюдаем в реальной жизни", – возмущается адвокат.

В четверг вечером, 28 мая, маму Полозова все же госпитализировали, и семья ждет, когда врачи назначат ей протокол лечения.

В один день с Натальей тест провели и ее мужу, но по убеждению адвоката, медики его просто потеряли.

Тест на коронавирус мужа Натальи Полозова медики потеряли

"Как вообще это происходит в Москве, если у тебя тест отрицательный, тебе даже не перезванивают. Если результат положительный – перезванивают и приезжают. Ему не позвонили, но когда его повезли на КТ с такими же симптомами, как у матери, у него обнаружили поражение легких по 25% каждого", – объясняет Полозов.

Теперь мужчине нужно делать повторный тест, а пока он остался дома с младшим братом адвоката. К нему тоже должны были приехать из детской поликлиники, но, как говорит Николай, до сих пор анализов на тест не взяли: "Он себя сейчас чувствует хорошо, возможно болезнь проходит бессимптомно".

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