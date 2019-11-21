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21 ноября • обновлено в 09:02
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Попытка самоубийства российского профессора-палача попала на видео

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В сети появилось видео попытки суицида профессора СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы-студентки Анастасии Ещенко.

Кадры были опубликованы изданием "Невские новости". Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Новости
Всплыла связь профессора, расчленившего студентку в Питере, с Путиным

После этого ему назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Место
Россия Санкт-Петербург
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