Попытка самоубийства российского профессора-палача попала на видео

В сети появилось видео попытки суицида профессора СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении своей сожительницы-студентки Анастасии Ещенко.

Кадры были опубликованы изданием "Невские новости". Соколов попытался совершить самоубийство в перерыве между следственными действиями. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

После этого ему назначили дополнительную психиатрическую экспертизу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Преподавателя истории Олега Соколова задержали после того, как он попытался утопить в реке рюкзак с отрубленными женскими руками.

На допросе Соколов рассказал, что девушку убил из мелкокалиберного обреза и спрятал тело в своем доме.

Соколов сперва утверждал, что выстрелил из винтовки во время ссоры из-за ревности студентки к детям любимого от предыдущих браков. Однако выяснилось, что смерть наступила во сне – в 2:00 ночи.

На следующий день ученый принимал в гостях друзей, но они ничего не заметили. После профессор решил расчленить труп.

Позже в сеть попало видео, на котором видно, как Соколов избавлялся от тела убитой им студентки.

Преподаватель из Питера хотел казнить себя на глазах туристов в Петропавловской крепости. Сделать это он намеревался в костюме Наполеона.

На суде, где избирали меру пресечения, доцент расплакался и бился головой о стену. Профессор попросил его арестовать, чтобы не покончить жизнь самоубийством.