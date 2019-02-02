Попутали даты: в России опровергли главную сенсацию о перевале Дятлова

Сенсационная информация о том, что прокуратура Урала знала о гибели группы Игоря Дятлова, еще до официального обнаружения тел, не соответствует действительности.

Об этом заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков во время пресс-конференции. "Апогеем конспирологического направления о том, что мы, органы, что-то знаем, но не говорим, является записка прокурора Темпалова. 27 февраля были найдены первые тела. Дата, которой подписано его поручение, — 15 февраля, — является сегодня сенсацией. Мол, как Темпалов мог знать о случившемся за две недели", – сказал он.

По его словам, на самом деле произошла банальная ошибка с прочтением даты.

Группа Дятлова

"Была проведена титаническая работа. Найти документы 1959 года очень сложно. Тем не менее, гражданин Рееб, по делу которого Темпалов выехал на время в Свердловск, был ключом к разгадке. Мы нашли справку о проверке прокуратуры города Ивделя. Там указано что, дело по Реебу было направлено в суд 12 апреля 1959 года", — объяснил Курьяков.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские правоохранители планируют отправить на перевал Дятлова, где 60 лет назад загадочно погибли 9 туристов, новую группу, состоящую из экспертов.

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