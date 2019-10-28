Популярная сеть ресторанов РФ отказалась признать Крым российским

В России сеть ресторанов "Сушишоп" отказалась признавать оккупированный Крым частью территории РФ.

Так, на рекламной карте "Сушишопа" украинский полуостров отмечен, как отдельная от России территория. Фото карты опубликовал блогер Андрей Селезнев, передает сепаратистское издание "Новороссия".

На показанной карте, где указаны филиалы ресторанной сети в России и за границей, территория аннексированного Крыма отмечена штрихом.

"Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Беларусь зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято. Карта висит у них при входе. Магазин Сушишоп на углу улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Питер. Да, еще. На их сайте Крым вообще отсутствует на карте РФ", – рассказал Селезнев.

Карта России без Крыма РосСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.