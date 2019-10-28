Главная Новости
28 октября • обновлено в 09:50
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Популярная сеть ресторанов РФ отказалась признать Крым российским

1.7т Читать материал на украинском

В России сеть ресторанов "Сушишоп" отказалась признавать оккупированный Крым частью территории РФ.

Так, на рекламной карте "Сушишопа" украинский полуостров отмечен, как отдельная от России территория. Фото карты опубликовал блогер Андрей Селезнев, передает сепаратистское издание "Новороссия".

На показанной карте, где указаны филиалы ресторанной сети в России и за границей, территория аннексированного Крыма отмечена штрихом.

Новости
Пушки, танки, "Грады"! Жителей Крыма шокировал "сюрприз" оккупантов

"Вот вам типичный пример дискриминации Крыма в российских торговых сетях. Зато сколько гордости, что в Беларусь зашли, в Казахстан зашли, в Азербайджан тоже… Что это за штриховка такая странная? Не с украинских ли карт часом взято. Карта висит у них при входе. Магазин Сушишоп на углу улицы Варшавской и Ленинского проспекта. Питер. Да, еще. На их сайте Крым вообще отсутствует на карте РФ", – рассказал Селезнев.

Карта России без Крыма

Карта России без Крыма

РосСМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, российская писательница Людмила Улицкая рассказала, что Крым – международная земля, коридор между европейской цивилизацией и Россией.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
Крым Новости России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
7
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
набил в гугле рейтинги ресторанов суши. открыл первые три ссылки. 10 лучших, 50 лучших и 15. отгадайте сколько раз мне встретился популярный сушишоп?)) пральна - нуль целых нуль десятых)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Блоги / мнения

ads pixel