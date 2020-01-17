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17 января • обновлено в 05:28
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Попугай, Чебурашка и Стив Джобс: в сети припомнили забавные факты о новом премьере России

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Новый премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отличился весьма забавными высказываниями о себе и жизни в России.

В связи с повышением интереса к его личности в сети вспомнили его блиц-интервью журналисту Владимиру Познеру, в котором чиновник рассказывает о своих увлечениях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Так, Мишустин говорит, что мечтал бы стать похожим на создателя корпорации Apple Стива Джобса. При этом он признался, что его любимая птица – попугай, а самый любимый литературный герой - Чебурашка.

Но самым забавным в этом интервью был ответ на вопрос: "Что вы попросили бы у золотой рыбки?". "Чтобы не было бедных", – сказал Мишустин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра Российской Федерации после объявления об отставке Дмитрия Медведева. Он вступил в свои полномочия 16 января.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Михаил Мишустин
Место
Россия
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Комментарии
2
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Смешно
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Mega Death
Mega Death
куда уж этому Мишутке , до украинского профессионала Гончарука?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Из 3 новостей с утра,2 о России ,смешно .
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
Oleg Oleg, свинячие ты чуть перепутал, свинячие новости это у таких как ты русских свиней, помнишь немытое ты руссишшвайн?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Он Алекс, на украинском обоссе хочется свинячих новостей,а о России я и дома всё узнаю..
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Хо Хол
Хо Хол
Да зaeбали уже xpюканы эту тему мусолить. Какое ваше cвинячьe дело?
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Он Алекс
Он Алекс
Хо Хол, свинорашист российские сми читать не пробовал ? Че ты рыло своё сунешь на укр сми ?
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