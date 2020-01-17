Попугай, Чебурашка и Стив Джобс: в сети припомнили забавные факты о новом премьере России

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отличился весьма забавными высказываниями о себе и жизни в России.

В связи с повышением интереса к его личности в сети вспомнили его блиц-интервью журналисту Владимиру Познеру, в котором чиновник рассказывает о своих увлечениях (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Михаил Мишустин

Так, Мишустин говорит, что мечтал бы стать похожим на создателя корпорации Apple Стива Джобса. При этом он признался, что его любимая птица – попугай, а самый любимый литературный герой - Чебурашка.

Но самым забавным в этом интервью был ответ на вопрос: "Что вы попросили бы у золотой рыбки?". "Чтобы не было бедных", – сказал Мишустин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра Российской Федерации после объявления об отставке Дмитрия Медведева. Он вступил в свои полномочия 16 января.

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