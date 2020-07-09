В России слили в сеть личные данные голосовавших на обнулении Путина

В сеть слили паспортные данные россиян, зарегистрировавшихся для участия в электронном голосовании по поправкам к Конституции.

Как пишет Telegram-канал "Утечки информации", в базе содержатся только серия и номер паспорта, по которым идентифицировать владельца напрямую невозможно.

При этом среди зарегистрированных есть и недействительные паспорта, а некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды, передает "Медуза".

Изначально предполагалось, что конфиденциальную информацию смогут использовать члены избирательных комиссий, чтобы проверить, записывался ли конкретный избиратель на дистанционное голосование и пришел ли он на него в период с 25 по 30 июня.

Для этого территориальные избиркомы скачивали зашифрованный архив degvoter.zip и пароль от него с одного из государственных сайтов. 1 июля как минимум с 9 до 12 часов по МСК архив свободно мог скачать любой желающий.

Архив. Медуза

Проверка избирателя. Медуза

Сами сведения о паспортах интернет-избирателей с пометками о голосовании лежали в базе данных db.sqlite, не защищенной паролем.

Журналистам удалось расшифровать данные. Как выяснилось с помощью реестров МВД, считаются недействительными 2347 зарегистрированных паспорта по базе 22 мая и 4720 по базе 3 июля.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что за принятие поправок в Конституцию в России проголосовали 77,92%, против – 21,27%. Таким образом россияне поддержали "обнуление" сроков президента Владимира Путина.