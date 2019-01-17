Твою мать.

Они сейчас показывают жильцов магнитогорского дома ужасов.Дом, который решили сохранить. После того, как из него вырвало взрывом целый подъезд.

А! Подъездом больше, подъездом меньше. Остальное починим.

И вот они сейчас показывают жильцов, которые говорят о тех кошмарах, которые они каждую минуту переживали в этом взорванном доме. Они не спали. Держали при себе документы. Держали младенцев у самого сердца. Тряслись от страха всякий раз, когда дом сотрясало от начавшейся "реконструкции". Снова и снова переживали трагедию 31 декабря, когда выходили на улицу и видели пустоту вместо этого взорванного подъезда.

Новости Для Путина это станет контрольным выстрелом в голову

И знаете, почему им разрешили рассказать о своих переживаниях? Потому что все ж таки было принято решение их переселить! И почему оно было принято? Да потому что они дотумкались написать Путину! Он прочел и велел переселять! И теперь они говорят о своем счастье и своей благодарности на предмет его решения, и поэтому им для контраста разрешили поговорить о тех ужасах, которые они пережили, чтобы их счастье остальные жители страны прочувствовали еще острее! И главная острота должна быть связана с именем спасителя! Сюжет ровно так и завершается. Простым и доходчивым штилем:

- Накануне появилась петиция, направленная президенту Путину. Их услышали.

А не появилась бы петиция - не услышал бы никто. Жили бы в обрубках дома. Поняли вы, все, зачем вам Путин?! Это ваша единственная защита от окружающего вас садизма.

Голосуйте за Путина.

Прикиньте, как нужно исполосовать мозг народу, чтобы он не хотел видеть и понимать, что эта рыба гниет ровно по той причине, что сгнила ее голова.

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