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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Поняли все, зачем вам Путин? Это ваша защита от садизма

1.9т

Твою мать.

Они сейчас показывают жильцов магнитогорского дома ужасов.Дом, который решили сохранить. После того, как из него вырвало взрывом целый подъезд.

А! Подъездом больше, подъездом меньше. Остальное починим.

И вот они сейчас показывают жильцов, которые говорят о тех кошмарах, которые они каждую минуту переживали в этом взорванном доме. Они не спали. Держали при себе документы. Держали младенцев у самого сердца. Тряслись от страха всякий раз, когда дом сотрясало от начавшейся "реконструкции". Снова и снова переживали трагедию 31 декабря, когда выходили на улицу и видели пустоту вместо этого взорванного подъезда.

Новости
Для Путина это станет контрольным выстрелом в голову

И знаете, почему им разрешили рассказать о своих переживаниях? Потому что все ж таки было принято решение их переселить! И почему оно было принято? Да потому что они дотумкались написать Путину! Он прочел и велел переселять! И теперь они говорят о своем счастье и своей благодарности на предмет его решения, и поэтому им для контраста разрешили поговорить о тех ужасах, которые они пережили, чтобы их счастье остальные жители страны прочувствовали еще острее! И главная острота должна быть связана с именем спасителя! Сюжет ровно так и завершается. Простым и доходчивым штилем:

Поняли все, зачем вам Путин? Это ваша защита от садизма

- Накануне появилась петиция, направленная президенту Путину. Их услышали.

А не появилась бы петиция - не услышал бы никто. Жили бы в обрубках дома. Поняли вы, все, зачем вам Путин?! Это ваша единственная защита от окружающего вас садизма.

Голосуйте за Путина.

Прикиньте, как нужно исполосовать мозг народу, чтобы он не хотел видеть и понимать, что эта рыба гниет ровно по той причине, что сгнила ее голова.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
взрывыНовости России
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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