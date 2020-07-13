Пономарев назвал конституционные изменения в РФ ошибкой Путина

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев считает, что затея с конституционными изменениями в России стала ошибкой Владимира Путина.

В интервью OBOZREVATEL он сказал, что это свидетельствует о том, что президент России оторван от реальности.

"Это голосование (за поправки в Конституции) показало, что у него нет большинства. И показало это, самое главное, российской элите, которая как раз занималась всеми этими фальсификациями. До сих пор им надо было добавлять голоса тому, кто и так победитель. То есть побольше нарисовать "Единой России", которая и так заняла первое место, побольше нарисовать Путину, который и так был выше 50%. Сейчас он проиграл, и тем самым надо было полностью поменять реальный исход голосования", – отметил политик.

По словам Пономарева, снижение популярности Путина видели и ранее, а теперь выходит, что он перестает быть единственными источником власти в стране.

"Большинство уже отказало ему в поддержке. Судно начало тонуть, губернаторы и чиновники это уже наглядно увидели. Это качественное изменение, крайне неблагоприятное для Кремля. Конечно, все эта затея с Конституцией – это ошибка Путина, следствие отрыва от реальности. Думаю, это и неплохо", – подчеркнул он.

Ранее Пономарев заявил, что Путин будет у власти до смерти, однако вряд ли на нынешнем посту.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, за которые ранее проголосовали россияне. Среди прочего они позволяют действующему президенту Владимиру Путину еще два раза подряд переизбираться на эту должность.