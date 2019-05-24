Помощник Путина по Донбассу решил уволится: что случилось

Помощник президента России Владислав Сурков в пятницу, 24 мая, якобы написал заявление об отставке.

Об этом сообщает специализирующегося на инсайдах из Кремля Telegram-канал "НЕЗЫГАРЬ", официального подтверждения или опровержения информации пока нет.

Отметим, сообщения о намерениях чиновника покинуть должность появлялись в росСМИ еще с 2018 года.

Владислав Сурков Комсомольская правда

Так, в феврале Сурков написал заявление, в котором просил его уволить в связи с состоянием здоровья, однако глава РФ Владимир Путин не подписал его.

В декабре 2018 года помощник Путина, который является куратором войны на Донбассе, появился на публике изможденным и с палочкой. Соответствующее фото Суркова вызвало большой резонанс.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая российский проект WarGonzo,который поддерживает боевиков на Донбассе, со ссылкой на источник в Администрации президента РФ подтвердили, что Сурков продолжает курировать террористические "ДНР" и "ЛНР".

Ранее ходили слухи, что Сурков, вероятнее всего, покинул пост главного куратора непризнанных "Л/ДНР", и его место вновь предложили отозванному послу в Беларуси Михаилу Бабичу.

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