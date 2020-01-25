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25 января • обновлено в 08:24
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Помощник Путина покинул свой пост из-за Украины

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Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу.

Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении". Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайший месяц Сурков "займется медитацией", а после этого сообщит о своих дальнейших планах.

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Владислав Сурков

Владислав Сурков

ИноСМИ

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал Чеснаков.

Отметим, что Сурков занимал должность помощника президента РФ с 2013 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, почему идет на прямой диалог с главой России Владимиром Путиным.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владислав Сурков Владимир Путин
Место
Россия
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