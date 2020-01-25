Помощник Путина покинул свой пост из-за Украины

Помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу.

Причиной его ухода стала "смена курса на украинском направлении". Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

По его словам, в ближайший месяц Сурков "займется медитацией", а после этого сообщит о своих дальнейших планах.

Владислав Сурков ИноСМИ

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", – написал Чеснаков.

Отметим, что Сурков занимал должность помощника президента РФ с 2013 года.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, почему идет на прямой диалог с главой России Владимиром Путиным.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.