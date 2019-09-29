Помолодел? В сети подметили странную метаморфозу Путина

В сеть попало архивное фото президента России Владимира Путина с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

"Путин летит на похороны Жака Ширака. А ведь были времена, когда Путин был старше Ширака!))", – написал блогер и уточнил, что снимок – 2005 года.

Отметим, что Путин на 20 лет младше экс-президента Франции.

facebook.com/aleksej.golobuckij

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции и своим другом Жаком Шираком, которая состоится 30 сентября.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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