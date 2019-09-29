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29 сентября • обновлено в 12:02
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Помолодел? В сети подметили странную метаморфозу Путина

7.2т Читать материал на украинском

В сеть попало архивное фото президента России Владимира Путина с президентом Франции Жаком Шираком. На снимке 15-летней давности российский лидер выглядит старше, чем его коллега.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook блогер Алексей Голобуцкий.

"Путин летит на похороны Жака Ширака. А ведь были времена, когда Путин был старше Ширака!))", – написал блогер и уточнил, что снимок – 2005 года.

Отметим, что Путин на 20 лет младше экс-президента Франции.

Помолодел? В сети подметили странную метаморфозу Путина

facebook.com/aleksej.golobuckij

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Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции и своим другом Жаком Шираком, которая состоится 30 сентября.

Бывший президент Франции Жак Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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Персоны
Алексей Голобуцкий Владимир Путин Жак Ширак
Место
Россия
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Эх! Как прекрасен вид палаючих россиянских дуп по утру! Обозу респект за такой пейзаж. Отца российской демократии обидели. Печалька, однако.
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Братья украинцы встаньте на колени (ну или не поднимайтесь с удобной для рабов позы) ЭТО ВАШ САМЫЙ ВЕЛИКИЙ БОГ - ПУТИН …. ибо даже лист не упадет (на территории Украины) без его повеления …...дЭбилы бля...
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Bладимир Ильич,ну твоего бога и гадать не приходится. Ты живой?) А про колени это крымчанам предложение?))) Ну-ну... Там по России ещё пару регионов с "привычной позы" поднять не забудь, дзибил бляць.)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Bладимир Ильич, У них Петя главный бог, тот даже икону с собой и своей семьёй сваргал, чтобы каждый не раб, особенно калеки без ног из АТО знали кто им сделал счастливую жизнь
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Ну сделал подтяжку лица и шо. Вонять навозом не значит быть бруталом
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