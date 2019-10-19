"Помогите! Топит!" Появился рассказал очевидца о смертельном ЧП под Красноярском

В России 19 октября на территории золотодобывающего рудника вблизи поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края прорвало дамбу на реке Сейба. Свидетель трагедии рассказал жуткие подробности.

Видео с комментарием сотрудника прииска Олега Пугачева разместили на странице Baza в Telegram. Мужчина сказал, что, когда был в КП, услышал непонятный шум. Он лишь потом осознал, откуда тот идет (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Темно, света не было. Там где-то авария на линии была. Я вышел – слышу, что вода шумит. Все ближе и ближе. Я ничего понять не могу", – отметил он.

Смертельное ЧП под Красноярском Скриншот

По словам очевидца, он побежал к ближайшему "вагончику" будить людей, ведь понял, что все затапливает.

"Потом побежал туда дальше, к поселку, увидел – уже "общагу" понесло… И люди кричали "помогите". Вода высокая была…" – рассказал Пугачев.

Мужчина добавил, что в основном погибли жители трех больших общежитий. В них было много людей.

По его словам, среди тех, кто проживал вместе с ним, трое погибло, двух вытащили, одного из них госпитализировали. А про остальных он не знает.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало дамбу на реке Сейба, из-за чего погибло как минимум 15 человек. Затопленными оказались два рабочих балка, в которых могло размещаться до 80 человек.

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