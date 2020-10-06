То, что выходит на публику из-под коверной борьбы вокруг российского проекта "Северный поток–2", можно смело назвать обрывками из отрывков. В самом деле, разрешения на его достройку то даются, то отзываются, то Дания высказывает свое "фэ", то Германия, а то и все разворачивается назад. Последний яркий эпизод, по поводу этой эпопеи, был в исполнении фрау Меркель, которая со всей серьезностью объявила о том, что если Москва не вернется на вменяемые позиции по делу отравления Навального, то она таки пересмотрит свое отношение к трубе.

Но как известно, Москва не только ничего не пересмотрела, но прозрачно намекнула, мол Навального мы вам выдали без Новичка внутри, а чем вы его потом накачали – не наше дело. Это было сказано для внешней публики, а для своих СМИ пояснили, что никакого новичка в РФ нету. Правда, по версии МИД его и не было никогда, поскольку ни в совке, ни в РФ он не разрабатывался, а по версии службы внешней разведки, весь Новичок, до последнего фанфурика, был уничтожен, согласно конвенции о запрете химического оружия. Версии эти различались диаметрально только в части того, был ли Новичок вообще или нет, но совпали в том плане, что теперь его нет и если Навального таки отравили этим веществом, то сделали это фашисты, во главе с самой Меркельшей. Публике эта версия "зашла".

В сухом же остатке, Навальный воскрес из мертвых и человеческим голосом сказал о том, что "пороблено" ему было лично товарищем Путиным, что вроде бы придало жесткой позиции Меркель дополнительного веса. Но никаких громких заявлений ни по трубе, ни по факту отравления Навального она так и не исполнила, да про самого Навального уже все забыли. Теперь помнят, что лечился он в клинике Шарите, а уже от Новичка или триппера – никому не интересно. Тем более, что койку надо было освобождать для Кернеса, которого везли в аэропорт Харькова на 15 каретах скорой помощи.

В общем, что там происходит на самом деле – никому неизвестно, и иногда складывается впечатление, что самой Меркель неизвестно, что она думает по этому поводу. Тем не менее, какие-то косвенные данные дают пищу для размышлений.

Так, все хорошо помнят о том, что Штаты пообещали утопить санкциями любое судно-трубоукладчик, которое попытается принять участие в достройке этого газопровода. Штатная флотилия, принадлежащая швейцарской компании, тут же снялась и убыла к месту новой работы в Мексиканский залив, а из дальневосточной Находки к месту работ прибыло российское судно трубоукладчик "Академик Черский". В Газпроме заявили, что они "импортозаместили" укладчик и достроят газопровод своими силами. Но после долгого стояния в порту Мукран, рядом со складом труб для достройки, судно вышло в море, с неизвестной целью и в неизвестном направлении. И вот российская пресса дает некоторое пояснение тому, куда оно направилось.

"Судно-трубоукладчик "Академик Черский", который называют возможным вариантом для достройки газопровода "Северный поток – 2", продолжил путь из порта Мукран (ФРГ), где находятся трубы для строительства трубопровода, в сторону Калининграда".

Такие данные предоставил портал Marine Traffic. Как стало понятно, двинулось оно к российским берегам. В Калининград судно должно прийти 7 октября. С одной стороны, мало ли зачем они туда пошли, может покушать, постираться и еще, мало ли зачем, но что-то подсказывает, что дело в чем-то другом, ибо после этого российская пресса как-то уныло и печально вещает следующее.

"Северный поток – 2" – крупный экспортный проект мощностью 55 млрд куб. м газа в год, газопровод прокладывается по дну Балтийского моря. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Европейские партнеры "Газпрома" – британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и германские Uniper и Wintershall – финансируют проект на 50%, т. е. до 950 млн евро каждый. Проект завершен на 94%".

Стиль написания сохранен полностью и дочитав до последней строчки, возникает ощущение недосказанности. Туда так и просятся привычные слова: "Помним, скорбим, спи спокойно, дорогой Поток-2".

Хотя, могут быть разные варианты, но пока ситуация выглядит как в том детском фильме про зеленое Буратино: "Пациент скорее мертв, чем жив".