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14 февраля • обновлено в 13:41
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Полз по снегу: в России врачи "скорой" бросили пациента умирать на улице. Жуткое видео

1.4т
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В Каменске-Уральском (Россия) медики выбросили мужчину с параличом из кареты скорой помощи прямо возле приемного отделения больницы.

Об этом сообщает LifeShot со ссылкой на источник в экстренных службах. У мужчины было защемление нервных окончаний, он не мог двигать ногами и просто полз по снегу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как уточняет издание, пациента забрали на "скорой", привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали.

Полз по снегу: в России врачи "скорой" бросили пациента умирать на улице. Жуткое видео

Мужчина смог только вызвать себе такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвёз домой.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Новосибирской области России в городе Карасук после суток поисков нашли пропавшую 10-летнюю Алену Касталанову. Девочка была заперта в подвале местного общежития и находилась без сознания.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Россия
Тег
Новости России
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Просмотрел видео..Жесть!Вы чего,там вообще,ахренели..Фашисты!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Эй,расеяне?Ну,где вы там?!Тему беспредэла на расее срочно обсудить надобно!)))))
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Nemo Александр
Nemo Александр
Филя, ты где?!!!! Напомни, пожалуйста, площадь расии!!! Сколько там кв. километров? В параметры сверхдержавы вписывается?
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