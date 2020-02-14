Полз по снегу: в России врачи "скорой" бросили пациента умирать на улице. Жуткое видео

В Каменске-Уральском (Россия) медики выбросили мужчину с параличом из кареты скорой помощи прямо возле приемного отделения больницы.

Об этом сообщает LifeShot со ссылкой на источник в экстренных службах. У мужчины было защемление нервных окончаний, он не мог двигать ногами и просто полз по снегу (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Как уточняет издание, пациента забрали на "скорой", привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали.

Мужчина смог только вызвать себе такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвёз домой.

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