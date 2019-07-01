Полуголая девушка на яхте патриарха Кирилла: появилась первая реакция РПЦ

В Российской православной церкви сообщили, что ничего не знают об обнаженной девушке, которая была на яхте "Паллада", которая принадлежит РПЦ.

Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Мне об этом ничего не известно", – сообщил священник, отвечая о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.

Российские СМИ сообщали, что компания "Лукойл" передала в дар Московской патриархии яхту "Паллада" в 2005 году. Передачу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стоимость яхты журналисты оценили в 4 миллиона долларов.

В 2011 году в пресс-службе патриарха Кирилла уточнили, что яхта находится на балансе Московской патриархии, однако отказались разглашать стоимость обслуживания.

Патриарх Кирилл

Как сообщал OBOZREVATEL, на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.