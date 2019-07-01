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Полуголая девушка на яхте патриарха Кирилла: появилась первая реакция РПЦ

7.2тЧитать материал на украинском

В Российской православной церкви сообщили, что ничего не знают об обнаженной девушке, которая была на яхте "Паллада", которая принадлежит РПЦ.

Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Мне об этом ничего не известно", – сообщил священник, отвечая о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.

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Российские СМИ сообщали, что компания "Лукойл" передала в дар Московской патриархии яхту "Паллада" в 2005 году. Передачу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стоимость яхты журналисты оценили в 4 миллиона долларов.

В 2011 году в пресс-службе патриарха Кирилла уточнили, что яхта находится на балансе Московской патриархии, однако отказались разглашать стоимость обслуживания.

Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Как сообщал OBOZREVATEL, на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Тег
РПЦ
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
для проповеди пастве духовных скреп РПЦ просто необходимы яхты!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
а фотки то где? придумали сами?
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Точно не кирюши. Тот по маленьким мальчикам вместе с пуйлом выступают.
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