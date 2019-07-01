Полуголая девушка на яхте патриарха Кирилла: появилась первая реакция РПЦ

В Российской православной церкви сообщили, что ничего не знают об обнаженной девушке, которая была на яхте "Паллада", которая принадлежит РПЦ.
Об этом в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сообщил зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Мне об этом ничего не известно", – сообщил священник, отвечая о фотографиях и о том, кто может пользоваться яхтой.
Российские СМИ сообщали, что компания "Лукойл" передала в дар Московской патриархии яхту "Паллада" в 2005 году. Передачу подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Стоимость яхты журналисты оценили в 4 миллиона долларов.
В 2011 году в пресс-службе патриарха Кирилла уточнили, что яхта находится на балансе Московской патриархии, однако отказались разглашать стоимость обслуживания.
Патриарх Кирилл
Как сообщал OBOZREVATEL, на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.
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