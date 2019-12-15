Главная Новости
15 декабря • обновлено в 09:06
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

Положила в гроб: жена Лужкова на похоронах озадачила россиян

2.1т
Читать материал на украинском

Во время церемонии прощания с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, его вдова Елена Батурина положила в гроб сверток с неизвестным содержимым.

Об этом сообщает издание "Дни.ру". Издание отмечает, что церемония прощания с Лужковым, который скончался 10 декабря, прошла в храме Христа Спасителя, после чего экс-мэра похоронили на Новодевичьем кладбище.

Положила в гроб: жена Лужкова на похоронах озадачила россиян

Новости
Немного, но дорого: стало известно, какое наследие оставил Лужков

На данный момент не известно, что было в свертке, который Батурина положила в гроб Лужкова. Журналисты предполагают, что это мог быть какой-то предмет, который был супругам очень дорог. Также высказывались предположения, что вдова решила преподнести своему мужу прощальный подарок.

Издание также подчеркивает, что церковь не приветствует подобное суеверное желание класть в гроб что-то лишнее. Согласно канонам, для покойника нужны лишь погребальная одежда, венчик (символическое обозначение того, что усопший ушел в вечную жизнь как воин, одержавший победу на поле брани), крестик, саван, рукописание (написанная или напечатанная молитва, отпускающая грехи, которую вкладывают в правую руку).

Все остальное будет неуместно, поскольку теперь душа проходит страшные мытарства и нуждается не в материальных благах, а в молитве близких, отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Персона
Юрий Лужков
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости Росии

Топ-публикации

Топ-блоги