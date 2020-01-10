Полный борт детей: в России аварийно сел вертолет

На севере Красноярского края (Россия) 10 января экстренно приземлился вертолет МИ-8, на борту которого находились 14 детей и три члена экипажа.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю, вертолет следовал в Хатангу из поселения Сандаска.

"Вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района. По предварительный информации, пострадавших и погибших нет. По предварительный данным на борту находилось 17 человек, в том числе три члена экипажа. На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и экипажа. На борту находятся спасатели, медики", – говорится в сообщении.

В свою очередь "Комсомольская правда" пишет, что школьников везли на учебу с каникул. "Все они – воспитанники школы-интерната, на каникулы ездят к родителям домой, а в школе – живут и учатся. Это распространенная практика для севера", – рассказала исполняющая обязанности главы села Хатанга Анна Бетту.

Аварийная посадка вертолета ГУ МЧС по Красноярскому краю

На борту вертолета находились дети разных возрастов – от пятиклассников до одиннадцатиклассников. В результате инцидента никто не пострадал. Точная причина посадки пока также не называется.

"Это не жесткая посадка, вертолет просто приземлился. На борту все целы. Причина пока не известна", – заверил начальник Управления по делам ГО и ЧС Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Андрей Шопин.

Несмотря на отсутствие пострадавших, местная больница на всякий случай подготовила бригады скорой помощи, два хирурга, два педиатра, реаниматологов и операционную.

Также резервный борт на место ЧП направила авикомпания "КрасАвиа", которой и принадлежит вертолет, перевозивший детей.

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