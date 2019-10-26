Полные желудки грязи: всплыли жуткие данные о новом "перевале Дятлова" в России

В Ленинградской области (Россия), где было обнаружено подобие "перевала Дятлова", при таинственных обстоятельствах погибли уже 20 человек.

Об этом сказано в материале "Комсомольской правды". Речь идет о болотах в лесах Тихвинского района рядом с Шугозером.

Отмечается, что пик загадочных смертей на болотах пришелся на период с 1990 по 2005 года. Люди находили возле странного места трупы. По данным очевидцев, люди раздевались догола и ели землю, а вскоре уходили из жизни.

Ленинградский "перевал Дятлова" Комсомольская правда

Одной из самых запоминающихся смертей стала гибель молодого тракториста, который пропал возле болота.

"Он шел и тупо разбрасывал все: куртка валялась в одном месте, спецовка в другом. А сам лежал в канаве. Такое ощущение, будто он купался в грязи. Когда вскрыли тело, увидели полный желудок грязи. Никто понять не мог, почему он ее ел", – рассказали в местном отделении полиции.

В России нашли новый "перевал Дятлова" Комсомольская правда

В России нашли новый "перевал Дятлова" Комсомольская правда

Остальные трагические случаи проходили по тому же сценарию, однако местные жители отмечают, что за последние 15 лет жертвы больше не раздевались, а просто умирали рядом с болотами.

Отметим, это место не случайно назвали "ленинградским перевалом Дятлова", так как история про туристический поход 1959 года имела ряд похожих признаков, которые по сей день остаются загадкой. В частности, тела группы были найдены в горах без верхней одежды и обуви.

Как сообщал OBOZREVATEL, ажиотаж вокруг ленинградского "перевала Дятлова" поднялся в сентябре 2019 года, когда после длительного перерыва там обнаружили новый труп.

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