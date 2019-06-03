ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Полнейший бред!" Якубовича поймали на наглой лжи

2.7тЧитать материал на украинском

Российский телеведущий Леонид Якубович за рулем Lexus проехался по тротуару в Чебоксарах и отказался признавать нарушение.

Как сообщает местное издание cheb.media, Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей.

Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его по тротуару, а затем оставил свою машину на проезжей части и направился к сцене.

Новости
"Это надо видеть": Якубович пожаловался на менталитет россиян
"Полнейший бред!" Якубовича поймали на наглой лжи

cheb.media

"Полнейший бред!" Якубовича поймали на наглой лжи

cheb.media

"Полнейший бред!" Якубовича поймали на наглой лжи

cheb.media

В пресс-службе МВД по Чувашии заявили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности.

Сам Якубович в комментарии URA.RU опроверг факт езды по тротуару, назвав подобные обвинения в его адрес "полнейшим бредом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Якубович высказался о битве за халяву на ''Поле чудес''.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Леонид Якубович
Место
РоссияЧебоксары
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения