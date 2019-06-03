"Полнейший бред!" Якубовича поймали на наглой лжи

Российский телеведущий Леонид Якубович за рулем Lexus проехался по тротуару в Чебоксарах и отказался признавать нарушение.

Как сообщает местное издание cheb.media, Якубович вместе с другими ведущими Первого канала приехал в столицу Чувашии, чтобы принять участие в благотворительной акции, приуроченной к Дню защиты детей.

Добраться до места проведения мероприятия телеведущий решил на автомобиле, однако на его пути оказался автобус, выставленный посреди дороги для ограничения движения по улице. Якубович объехал его по тротуару, а затем оставил свою машину на проезжей части и направился к сцене.

cheb.media

cheb.media

cheb.media

В пресс-службе МВД по Чувашии заявили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой водитель будет привлечен к ответственности.

Сам Якубович в комментарии URA.RU опроверг факт езды по тротуару, назвав подобные обвинения в его адрес "полнейшим бредом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Якубович высказался о битве за халяву на ''Поле чудес''.

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