"Полная ложь!" Путин на "Прямой линии" высказался об оккупации Донбасса

Президент РФ Владимир Путин назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал во время "Прямой линии" 20 июня, комментиря наложенные на РФ санкции. По словам главы России, его страна к захвату территорий Украины не имеет отношения.

"Вот смотрите, Китайская народная Республика не имеет отношения к Крыму и Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали. Полная чушь, ложь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары – те же санкции, увеличиваются и увеличиваются", – заявил он.

К контексте Донбасса глава РФ подчеркнул, что санкции против китайской компании Huawei якобы наложены из-за того, что Китай развивается.

Владимир Путин Газета.ру

"Он стал глобальным конкурентом другой глобальной державы – Соединенных Штатов. То же самое происходит по отношению к России. И будет происходить дальше", – высказался он.

Как писал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

Корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу, чтобы задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там.

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