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"Полная ложь!" Путин на "Прямой линии" высказался об оккупации Донбасса

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Президент РФ Владимир Путин назвал ложью обвинения в оккупации Донбасса.

Соответствующее заявление он сделал во время "Прямой линии" 20 июня, комментиря наложенные на РФ санкции. По словам главы России, его страна к захвату территорий Украины не имеет отношения.

"Вот смотрите, Китайская народная Республика не имеет отношения к Крыму и Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупировали. Полная чушь, ложь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары – те же санкции, увеличиваются и увеличиваются", – заявил он.

К контексте Донбасса глава РФ подчеркнул, что санкции против китайской компании Huawei якобы наложены из-за того, что Китай развивается.

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Владимир Путин

Владимир Путин

Газета.ру

"Он стал глобальным конкурентом другой глобальной державы – Соединенных Штатов. То же самое происходит по отношению к России. И будет происходить дальше", – высказался он.

Как писал OBOZREVATEL, в России организаторов "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным подловили на постановочных вопросах.

Корреспонденты, которые 20 июня якобы спонтанно приехали в больницу, чтобы задать свой вопрос, оговорились, что уже ранее бывали там.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Круглов Владимир
Круглов Владимир
Тварь
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Питон Каа
Питон Каа
Хорошую сказочку себе придумала Украина чтобы оправдать собственное нежелание или неспособность договориться с Донбассом. Жители Донбасса оккупировали Донбасс и сами себя погнали на референдум под дулами автоматов.
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D SS
D SS
старий мамразматик
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
D SS, Будем знакомы
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