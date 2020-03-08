Комиссия по правам человека ООН опубликовала обширный доклад о войне в Сирии. Данные, приведенные в нём объективны и потому - ужасны. Страна разорена интервенцией Ирана и России, множество людей изувечено или погибли, страшна судьба миллионов слабых - стариков, женщин, детей. Радикализм и жестокость присутствуют со всех сторон, что естественно для интервенции с моментами гражданской войны. Но совершенно очевидно, если бы не было российской интервенции, режим Асада давно бы рухнул и война прекратилась. Миллионы беженцев вернулись бы на свою землю из других районов Сирии, из Турции, из стран Европы. Между желанным миром и нынешней войной есть одна преграда - Россия. С Ираном сирийский народ справился бы сравнительно легко.

Режиму Путина нужна эта война. В первую очередь как постоянно действующее средство по разжиганию европейского радикализма, топливом для которого являются несчастные беженцы. А радикализм - верное средство к расшатыванию единства Европы. Вот уже и Брекзит, вот усиление крайне правых сил во многих государствах Евросоюза.

Эта коварная политика Путина - политика на крови и слезах миллионов ни в чем не повинных людей. На самом деле - это продолжение трупопроизводства (термин Александра Николаевича Яковлева), которым отличался столь любимый Путиным Ленинско-Сталинский режим. Казалось бы, режим этот окончательно рухнул в декабре 1991, но вот, смертельно раненная голова зверя, вышедшего из бездны, вновь исцелела [Откр.13:3]. И вновь массовые человекоубийства - теперь в Сирии, а совсем недавно и в Украине.

Документ, представленный комиссией по правам человека ООН, фиксирует прямые преступления против мирного населения российских военно-космических сил (пп.22-25), а также многочисленные факты пособничества и военного, и дипломатического преступлениям, которые творят войска Асада и их иранские союзники.

Всё это делает руководство нынешней России военными преступниками, совершившими и продолжающими совершать преступления против человечности. Президент, министр обороны, министр иностранных дел, равно как генералы ВКС и летчики самолетов, поражающих мирные цели, все предстанут рано или поздно, живые или мертвые, перед международным судом и самый тягостный приговор вполне ожидаем.

Наши властные ревнители истории любят апеллировать к Нюрнбергскому трибуналу 1945-46 гг.,казнившему и осудившему на большие сроки многих руководителей нацистской Германии именно за преступления против человечности. Россия признала преступлением против человечности геноцид христиан в Оттоманской империи в 1915-22 гг. Теперь подобное обвинение ложится на Путина, Шойгу, Лаврова, Пескова и иных творцов и совершителей преступлений против человечности в Сирии. Их ждет Нюрнберг.

Мы, русские, осквернены их деяниями, как осквернены были деяниями Гитлера, Геббельса, Риббентропа, Бормана, Эйхмана все немцы, как соучаствовавшие так и не соучаствовавшие, и даже осуждавшие их преступления (см. Карл Ясперс. Проблема вины). Нам тягостно от этих преступлений нашей власти, давно уже не спрашивающей нашего соизволения на свою политику.

Единственное что мы можем - это сказать: НЕТ ВОЙНЕ В СИРИИ. И заверить мир, что более иных народов мы ждем, когда правосудие восторжествует и вместо кресел для встречи лидеров пяти ядерных держав, постоянных членов Совбеза ООН, преступникам будет дано место на скамье подсудимых.

Мы видим Мюнхен. Мы ждём Нюрнберг.

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