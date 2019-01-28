Говорят, бывают такие друзья, при которых никаких врагов не надо. Но случается и наоборот: бывают враги, которые справляются с нужной работой лучше самых надежных друзей. Один из величайших мерзавцев ХХ века называл их полезными идиотами. Хоть мерзавцем Ленин был и величайшим, но в идиотах толк понимал.

Полезный идиот – ценный подарок. Настолько ценный, что умные деспоты предпринимают разнообразные усилия для выращивания управляемых врагов в зарубежных оранжереях. Разумеется, пропаганда занимает первое место в ряду этих усилий.

Владимир Путин

Кремль не стремится сегодня создать на Западе образ миролюбивой и покладистой России. Наоборот, всеми возможными средствами всему миру навязывается представление о России как о стране непредсказуемой, неуравновешенной, обидчивой, мстительной, очень сильной и необыкновенно сплочённой. Кремль давно поставил крест на попытках снискать уважение к России со стороны остального мира и хочет только одного: чтобы России боялись. Поэтому страна постоянно ввязывается в разнообразные конфликты, проводит масштабные военные учения, грозит пальчиком НАТО, испытывает новое оружие и угрожает накрыть страны Запада ядерным пеплом. В глазах всего мира Россия должна выглядеть монстром, готовым решительно на все. Это стратегия, и придумана она не сегодня.

Понятно, что такой монстр выглядел бы дешевой пропагандистской уткой, если бы выяснилось, что за планами Кремля не стоит никого, кроме властной элиты и ее обслуги, и ничего, кроме их меркантильных интересов. Для глобального злодейства это мелковато. Поэтому на создание образа страны, сплоченной вокруг Владимира Путина, брошены лучшие пропагандистские силы.

Необыкновенно успешными оказались манипуляции с рейтингом президента. "86 процентов россиян поддерживают Путина", раструбили кремлевские пропагандисты на весь мир результаты опросов контролируемых ими же социологических служб. И что удивительно, на Западе этим цифрам верят. Кремлевскому миролюбию не верят, в честность российской власти не верят, в непричастность к убийствам политических оппонентов не верят, в невмешательство в американские выборы не верят, а вот в общенародную поддержку Путина – да, почему-то верят. И верят настолько глубоко и искренне, что не принимают никаких аргументов, доказывающих абсурдность этой картинки. Их не убеждает даже такой очевидный довод, что при столь массовой общественной поддержке властям не было бы нужды каждый раз фальсифицировать результаты выборов, а они все последние 20 лет из раза в раз были и непрозрачные, и нечестные.

Поразительно, насколько кремлевская пропаганда успешна и эффективна на Западе. Сколько раз честные, вдумчивые, интеллигентные люди, политики и журналисты, правозащитники и юристы, даже эмигранты советских времен спрашивали меня с тревогой в голосе: "Ну как же Путину удалось увлечь за собой 86 процентов населения?" И я не знал смеяться мне или плакать, напоминать ли о набиравшем в свое время 99 процентов "нерушимом блоке коммунистов и беспартийных", рассказывать ли в тысячный раз о традициях отечественной пропаганды.

Уплетая за обе щеки кремлевскую пропагандистскую похлебку, неравнодушные западные люди перестают различать детали и мажут всю Россию одной черной краской, той самой, которую им заботливо подкладывают путинские социологи, журналисты и как бы независимые политики и общественные деятели. Потому эти неравнодушные люди и есть "полезные идиоты", что сочувствуя российской свободе помогают Путину создать нужный ему образ России – сплоченной вокруг него, единой в имперских устремлениях, угрожающей всему остальному миру. Такие разные мотивы и такая общая цель!

На основе созданных и уже даже не обсуждаемых стереотипов делаются многозначительные выводы. Не о президенте, не о российской власти, даже не о государстве, а прямо сразу обо всей стране. Вот, например, пишет Анатолий Стреляный: "У России, короче, есть только один враг, при мысли о котором она тоскует поистине смертельно. Это не США, не Запад в целом, не Китай. Это - украинский язык". Оригинальная идея – единственный враг и смертельная тоска, но не у правительства, не у президента, не у кремлевских прихвостней, а сразу у всей России! Просто и солидно.

А вот Виталий Портников пишет: "Самое страшное – даже не нежелание и неготовность россиян участвовать в управлении своим государством, а то, что этот инфантилизм воспринимается как благо. Это можно понять по реакции российских медиа…" Согласен, каждый вправе иметь о любых людях и нациях собственное мнение, пусть даже самое нелицеприятное или ошибочное. Но можно ли делать выводы о россиянах, основываясь на "реакции российских медиа"? Не в том ли и состоит цель Кремля, чтобы с помощью управляемых СМИ создать ложное представление о мнении российских граждан? Чтобы представить их безличной массой, сплотившейся вокруг национального лидера. И как же можно проглатывать этот крючок с наживкой, не замечая, что удочку держит как раз тот, против кого направлен весь пафос статьи?

Кремлевская пропаганда лжива и тенденциозна. Большинство нормальных людей в Украине, да и на Западе это понимают. Но при этом самым парадоксальным образом, не обдумывая и не подвергая сомнению, соглашаются с лживыми тезисами, которые генерирует российская пропагандистская машина.

В Украине все убеждены, что российский народ поддерживает РПЦ в ее притязаниях на украинское православие. Могу ошибаться, но мне кажется, для украинцев это уже стало общим местом. Это даже не обсуждается – вся Россия настроена против автокефальной православной церкви в Украине, как о том непрестанно твердят почти все российские средства массовой информации.

Пару месяцев назад по просьбе одного зарубежного телеканала я проводил уличный опрос на тему "как вы относитесь к тому, что Украинская православная церковь хочет быть единой и не подчиняться Москве?" В опросе принял участие 21 человек. Это были случайные прохожие в зимний воскресный день на Чистопрудном бульваре в Москве. Шесть человек категорически отрицательно отнеслись к этой идее. Четыре человека не смогли ясно сформулировать свою позицию. 11 человек признали за Украинской православной церковью право на самостоятельность. То есть больше половины опрошенных высказали мнение, не согласующееся с официальной позицией России.

Новости Больной разум российских властителей

Для меня в этом не было ничего удивительного. Но у меня вопрос к тем, кто питается кремлевской пропагандой: не пора ли вам уже собрать в кулак всю свою волю и подумать о том, кому вы помогаете, транслируя и тиражируя путинские мифы о России? На чьей вы стороне и чего хотите добиться?

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