В дело вмешается Путин? Стало известно о громком скандале в рядах российских силовиков

Глава МВД России Владимир Колокольцев попросил президента Владимира Путина уволить двух генералов полиции, причастных к незаконному задержанию журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

Это значит, что Голунова "заказали" на уровне среднего звена за его "покушение на бизнес-интерес частных лиц, а Кремль к этому делу непричастен", написал в своем Facebook российский журналист Александр Кушнарь.

Напомним, Голунова задержали в Москве 7 июня за "сбыт наркотиков". В его квартире якобы обнаружили целую "нарколабораторию". При этом веских доказательств его причастности к наркоторговле не обнаружено. Известно, что Иван занимался рядом резонансных расследований против коррупции и других нарушений закона российской властью. После протестов журналистов из различных СМИ он находился под домашним арестом.

Иван Голунов Meduza

11 июня его освободили, а все обвинения сняли за "недоказанностью участия в совершении преступления".

"Речь идет не о централизованном уничтожении непокорного сотрудника СМИ. Если бы заказ поступил из администрации президента, то Путин сейчас рассказывал бы о предателях, как в случае Скрипалей, ссылался бы на независимый суд, как в деле Ходорковского, призывал бы не воровать, как в деле Калви и заявлял бы о малоизвестности жертвы, как в случае Политковской. Так что это были разборки на среднем уровне, а теперь силовики попросили вмешаться в ситуацию Путина", – считает журналист.

Новости Скабеева и Киселев впервые проявили человечность

По его мнению, если бы в защиту журналиста не выступило бы такое количество медиа, не только "оппозиционных", но и пропагандистов, то Голунова могли бы реально посадить.

"Выяснилось, что все – от Скабеевой до Киселева, от "РИА Новости" до "ТАСС", от Колокольцева до Матвиенко – способны проявить человечность, разумность и объективный подход, а не привычное людоедство. Только это сочувствие адресное. Никто из них публично так никогда не выступал против аннексии Крыма и войны на Донбассе. Свобода прессы в России заканчивается там, где начинаются личные интересы Путина. Поэтому Голунова, на защиту которого встала вся Россия, освободили, а Олег Сенцов продолжит сидеть в заключении", – подметил Кушнарь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве проходит масштабный марш из-за делв Голунова: десятки задержанных. Среди них есть оппозиционер Алексей Навальный.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.