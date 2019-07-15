Поклонскую уличили в связях с сектой царебожников: Няша грозно ответила

РосСМИ распространили информацию о том, что депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская была связана с сектой царебожников, но ушла из нее, что вызвало у нее бурю возмущений.

Так, крымская Няша разразилась угрозами на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Под смачным заголовком "Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников" (...) СМИ публикуют "сенсационные" новости со мной в главной роли. Уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!" – написала она.

Наталья Поклонская ТАСС

Поклонская также опровергла, что данные поступили из ее окружения. "А тот, кто представляется "обознанным источником", никакого отношения ко мне не имеет!" – добавила она.

Отметим, сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

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