Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

Поклонскую уличили в связях с сектой царебожников: Няша грозно ответила

3.2т Читать материал на украинском

РосСМИ распространили информацию о том, что депутат Госдумы РФ, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская была связана с сектой царебожников, но ушла из нее, что вызвало у нее бурю возмущений.

Так, крымская Няша разразилась угрозами на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Под смачным заголовком "Поклонская подтвердила разрыв с сектой екатеринбургских царебожников" (...) СМИ публикуют "сенсационные" новости со мной в главной роли. Уж не знаю, чей заказ вы выполняете, но если вы сегодня же не опомнитесь и не дадите опровержение данной новости, бесстыжим образом ссылаясь на интервью со мной, которого не было, завтра же подготовлю иск в суд!" – написала она.

Новости
Пошла в доярки? Няша-Поклонская стала посмешищем в сети: фото

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

ТАСС

Поклонская также опровергла, что данные поступили из ее окружения. "А тот, кто представляется "обознанным источником", никакого отношения ко мне не имеет!" – добавила она.

Отметим, сообщалось, что Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников в Екатеринбурге и ее духовником, идеологом движения Сергием. Источник рассказал, что депутат якобы связалась с сектой во время предыдущего брака с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Секта царебожников исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что духовным наставником Поклонской является некий Николай Романов, который связан с сектами, убийствами и другими скандальными фактами.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Наталья Поклонская
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
29
Смешно
4
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Не долго Няша смогла играть порядочную. Расскусили ее в России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Barinov Vitaly
Barinov Vitaly
Владимирович Владимир! Не надо чаморочно - йоббнутую Поклонскую называть няшей ! Она не няша и не наша ! Овца тупоголовая!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel