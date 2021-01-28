Поклонская вступилась за Навального и заговорила о незаконном задержании

Ситуация с задержанием в России оппозиционера Алексея Навального до конца непонятна и требует разъяснений от правоохранительных органов.

Об этом в эфире "Радио КП" рассказала нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская. При этом она сказала, что не в курсе подробностей ареста оппозиционера.

"Ситуация с задержанием Навального. Даже я не в курсе, я не знаю деталей этого задержания. То, что подается в прессе, говорят о нарушении срока условного осуждения… А на самом деле, как произошло, что было нарушено, какие условия, какая реальная причина задержания Навального, нам неизвестно. Поэтому хотелось бы услышать версию адекватную", – говорила она.

По мнению Поклонской, должны быть предоставлены доказательства для задержания Навального.

"Нигде об этом не говорится, и никто об этом не говорит – ни представители следственных органов, правоохранительных, надзорного органа. Прокуратура проверяет соблюдение закона при задержании любого человека, в том числе и Навального. Тут мне не хватает слова со стороны правоохранителей, следователей и прокуроров. Ну, нечем крыть – создается именно такое ощущение. Почему молчание? Нужно в диалог какой-то вступать и рассказывать людям: это неправильно, вас используют, вас обманывают. Но, к сожалению, такого мы не видим", – высказалась нелегитимный российский депутат.

Со слов Поклонской история о незаконном задержании используется для манипуляции детей.

"Человек (Навальный – Ред.) находился в больнице, он не отмечался. Значит, его незаконно задержали. Бытует такое мнение в информационном пространстве, в интернете, среди детей, среди молодежи. У меня дочь, ей 16 лет. Как раз это возраст, который на сегодняшний день очень активно используется всеми манипулянтами, которые манипулируют детьми и подростками", – убеждала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 января в России прошли митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. К вечеру в целом силовики задержали около трех тысяч человек.