Поклонская устроила истерику из-за планов Зеленского на Крым

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" оккупированного Крыма Наталья Поклонская запаниковала из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении провести выборы на территории аннексированного Крыма.

Как сообщает "МК", Поклонская заявила, что проводить нужно не выборы, а всеукраинский референдум. Причем вопрос на этом референдуме должны задавать только один: "Как жить дальше?".

Наталья Поклонская

По мнению скандального политика, Зеленскому нужно спросить у украинцев, хотят ли они продолжения войны на Донбассе и возвращения Крыма. Более того, "депутат" решила, что на подобном референдуме следует также поднять вопрос подачи воды на оккупированный полуостров.

Новости Поклонская потребовала помощи от Зеленского

Далее Поклонская разразилась стереотипами кремлевской пропаганды, потребовав признать Крым, прекратить войну на Донбассе и наказать "виновных в госперевороте". Кроме того, она заявила, что Владимир Зеленский якобы хочет сменить свою риторику в отношении России, но "продолжает действовать с оглядкой на националистов".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Зеленский 15 февраля выступил на Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где рассказал о необходимости местных выборов в Украине, включая оккупированные Крым и Донбасс.

В Крыму отреагировали, заявив, что Украина может организовать такое голосование "только для своих граждан в случае открытия консульства".

В России ряд кремлевских политиков поднял панику из-за заявления Зеленского.

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