Поклонская: я Путина люблю, но он не государь наш. Видео

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская публично заявила, что любит и российского императора Николая ІІ и современного лидера страны-агрессора Владимира Путина, но государем признает лишь одного из них.

Свое признание она озвучила в интервью журналистке Ксении Собчак, отвечая на вопрос, кто из двух политиков ей импонирует больше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Государь Николай II. Владимира Владимировича я тоже люблю, но государь – он наш", – сказала, улыбаясь, Поклонская.

В то же время, она добавила, что до конца жизни будет благодарна Путину за оккупацию Крыма. Именно поэтому Поклонская поддержала поправки к Конституции РФ, которые могут сделать власть нынешнего российского президента пожизненной.

"Что, я не хочу, чтоб Путин был президентом? Да я такого в жизни не скажу! Потому что я ему обязана тем, что мы в 2014 году ждали от него это решение. Чтобы он от нас не отказался. И я ему за это буду благодарна всегда!" – высказалась пособница оккупантов.

Напомним, в интервью Собчак Поклонская также заявила, что фото золотого унитаза в доме экс-генпрокурора Виктора Пшонки времен Януковича – якобы фотошоп.

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