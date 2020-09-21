Поклонская: я Путина люблю, но он не государь наш. Видео

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская публично заявила, что любит и российского императора Николая ІІ и современного лидера страны-агрессора Владимира Путина, но государем признает лишь одного из них.
Свое признание она озвучила в интервью журналистке Ксении Собчак, отвечая на вопрос, кто из двух политиков ей импонирует больше (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Государь Николай II. Владимира Владимировича я тоже люблю, но государь – он наш", – сказала, улыбаясь, Поклонская.
В то же время, она добавила, что до конца жизни будет благодарна Путину за оккупацию Крыма. Именно поэтому Поклонская поддержала поправки к Конституции РФ, которые могут сделать власть нынешнего российского президента пожизненной.
"Что, я не хочу, чтоб Путин был президентом? Да я такого в жизни не скажу! Потому что я ему обязана тем, что мы в 2014 году ждали от него это решение. Чтобы он от нас не отказался. И я ему за это буду благодарна всегда!" – высказалась пособница оккупантов.
Напомним, в интервью Собчак Поклонская также заявила, что фото золотого унитаза в доме экс-генпрокурора Виктора Пшонки времен Януковича – якобы фотошоп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в 2017 году Поклонская рассмешила соцсети заявлением о том, что в оккупированном Крыму якобы замироточил бюст Николая Второго.
А в 2016 году с иконой последнего российского царя Николая II она пришла на пропагандистский парад 9 мая в оккупированном Симферополе.
Напомним, ранее Поклонскую связывали с сектой царебожников. Это течение исповедует учение о царе-искупителе, основанное на убеждении в особой священной роли убитого царя Николая II и необходимости всенародного покаяния за его смерть.