Поклонская пожаловалась на Украину в ООН из-за воды в Крыму и похвасталась ответом

Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в ООН из-за воды в Крыму. Коллаж

Экс-прокурор оккупированного Крыма, а сейчас депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась на Украину в Организацию Объединенных Наций из-за воды в Крыму.

Она заявила, что украинская сторона незаконно лишила людей пресной питьевой воды на полуострове. Ответом ООН Поклонская похвасталась у себя в Telegram.

"Приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на моё обращение по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды. Важно то, что мой статус как представителя крымчан в Парламенте России признан столь влиятельной международной организацией! А значит, выбор жителей полуострова уважается ООН, несмотря на все искусственные и античеловеческие попытки наших оппонентов не признавать Крым в составе России", – написала она.

По словам Поклонской, ей предложили сотрудничество с департаментом ООН в предоставлении дополнительной информации по вопросу доступа к воде в Крыму. В связи с этим она подготовила запрос к "главе" оккупированного Крыма Сергею Аксенову для получения необходимых сведений.

"Конечно, диалог должен идти и с украинской властью, но проблема заключается в её слабости и абсолютной зависимости от "кукловодов" на Западе. Факт нарушения прав жителей Крыма, увы, не волнует президента Украины, постоянно "ратующего" за крымчан та "єдність". И пока не набравшегося смелости для реального диалога с нами – крымчанами", – заявила Поклонская.

Поклонская пожаловалась на Украину в ООН Наталья Поклонская в Telegram

Она заявила, что Украина незаконно лишила людей воды Наталья Поклонская в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, крымчанин призвал Украину не подавать ни ведра воды в оккупированный Россией полуостров.

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