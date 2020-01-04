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5 января • обновлено в 00:44
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Страна, победившая фашизм: в центре Петербурга устроили огненную акцию во славу Гитлера. Видеофакт

3.3т
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В Санкт-Петербурге в России поклонники Гитлера провели акцию, во время которой вышли на улицу с дымовыми шашками и нацистской идеологией.

Как сообщает "Фонтанка", больше десяти человек оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и начали огненное "шоу".

"Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки", – рассказали очевидцы.

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Огненное шоу в честь Гитлера в Петербурге

Огненное шоу в честь Гитлера в Петербурге

Скрин видео

По их словам, фанаты вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли песнями.

Сообщается, что информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, но к приезду наряда они разбежались. Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.

В сети отреагировали на инцидент с сарказмом. "Пока вы бухали, бандеровцы захватили Петербург", – написал в Twitter пользователь Вал Мишель.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января в Киеве прошло шествие в честь дня рождения Степана Бандеры. Марш собрал несколько тысяч националистов

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Автор
Марина Погорилко
Место
Россия Санкт-Петербург
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Комментарии
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Смешно
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Ukraine The
Ukraine The
Кхлы на заработках в Питере?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
фанаты азова они такие, ничего и на них управа найдется. В любом случае с шествием 1-го января не сравнится.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Фантанка" написала об этом происшествии! По фото видно до 10 человек! Что они кричали, точно не известно, а "Фонтанка" -это как Обосс, так же брешет. Но вот факт: этих кричальщиков ищет полиция
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
an and, так смешно же!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
an and, 1001 раз уже объясняли, зачем тут сидят. Поржать над отсталыми
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