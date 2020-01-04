Страна, победившая фашизм: в центре Петербурга устроили огненную акцию во славу Гитлера. Видеофакт

В Санкт-Петербурге в России поклонники Гитлера провели акцию, во время которой вышли на улицу с дымовыми шашками и нацистской идеологией.
Как сообщает "Фонтанка", больше десяти человек оккупировали начало проспекта Бакунина, вытеснили с дороги автомобилистов и начали огненное "шоу".
"Взрывали дымовые шашки, зажигали файеры, пугали прохожих и выкрикивали нацистские кричалки", – рассказали очевидцы.
Огненное шоу в честь Гитлера в Петербурге
Скрин видео
По их словам, фанаты вскидывали руки в характерном жесте, нацистские выкрики разбавляли песнями.
Сообщается, что информацию о хулиганах в полиции получили незадолго до полуночи, но к приезду наряда они разбежались. Полицейские изучают камеры наблюдения, в том числе в ближайших барах.
В сети отреагировали на инцидент с сарказмом. "Пока вы бухали, бандеровцы захватили Петербург", – написал в Twitter пользователь Вал Мишель.
Пока вы бухали, бандеровцы захватили Петербург.https://t.co/5wzxtqswNa— Вал Мишель (@VALMICHEL7) January 4, 2020
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