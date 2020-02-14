Нам нужно НАТО до октября.

Задавать себе вопросы - дело нелегкое, особенно когда ты привык задавать их всем, кроме себя. Давайте возьмем за основу тот факт, что электорат, выбравший нам нового президента - мыслит категориями не идеи, а сытости. В том смысле, что основной причиной их выбора стал личный дискомфорт:

- в плане прекращения торговли с РФ;

- в плане удорожания расходов на жизнь;

- в плане запрета на российский продукт;

- в плане надежд, что со сменой Порошенко им будет дешевле жить во многих отношениях, будь то коммуналка или цена на полвареника.

Почему они идут на поводу обещаний о том, что "мир" по-Зеленски - это для них хорошо? Потому что все еще надеются, что будет "как раньше". Как раньше - это при Януковиче. И никто из них ни тогда, ни позже не задумался, что этот путь упирается в стену. Никто не спрашивал - а из чего складывается бюджет? А почему мы россиянам платим за газ столько, а Германия - столько? А сколько у нас денег в казне? Отфутболим эти исходные данные в сторону - остается ноль. Ни вопрос "запрета" русского языка, ни вопрос общей с россиянами истории - не имеет никакого веса в этой общей своей массе: только материальный вопрос. И в тех регионах, которые говорят что-то про дружбу с россиянами (регионы у моря, Одесса, Херсон) - это вопрос денег, где туристы из России оставляют их больше. И там, где защищают связи с россиянами (Харьков) - это в первую очередь вопрос денег, то есть торговля. Собственно - это все.

Вот теперь дальше. Эта масса людей, которым на Россию было бы плевать, будь россияне "бедными родственниками", не оставляя они денег в одесских или харьковских ресторанах, не подавляя бы они наш рынок своей попсой и книгами, телепередачами и курсом валюты, когда при размене рубля на гривну те преисполняются собственной значимости ("смотрите, х*хлы, я вас всех здесь купить могу!"), при этом в собственной стране они живут на менее широкую ногу - все наши поклонники "мира с Россией" до сих пор верят, что будет как раньше.

Верят, что будет как раньше - на Донбассе. Только не будет, потому что это дорого даже для России, а мы, взвалив на себя восстановление Донбасса, уже не сможем ни повысить пенсии, ни снизить цену на коммуналку, ни дать послабления нашему бизнесу на всей территории Украины, отягощенные непомерной ношей.

Так что на самом деле выборы на Донбассе, планируемые на октябрь, не выгодны тем самым 73-м% избирателей Зеленского. Потому что после них Украину прижмет со страшной силой. Люди ведь голосовали за то, чтобы стало легче и дешевле? Так уже в этом году станет тяжелее и дороже. А учитывая, что представители Донбасса заблокируют наше движение в НАТО и Евросоюз - то дороже и тяжелее станет на десятилетия и даже сотни лет вперед.

Не делайте такую ошибку. Не тяните этих сутенеров во власть! Пусть идея останется для меня, мне она важна - а вы хотя бы посчитайте свои деньги и подумайте о своих собственных перспективах. Нет никаких предпосылок, что Россия и гибридная дружба с ней сделает вашу жизнь уютнее.

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