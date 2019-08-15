Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости России

"Покажите ракету!" В России ответили на обвинения США в краже ядерных разработок

637 Читать материал на украинском

В России потребовали, чтобы США показали ядерную ракету, в краже технологии которой Вашингтон обвинил Москву.

Ответ на претензии американцев озвучил первый заместитель председателя комитета нелегитимной Госдумы по обороне Александр Шерин, пишет РИА "Новости".

По его словам, подобные обвинения якобы некорректны и неприемлемы, но для США давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях. По мнению Шерина, США и сами неплохо преуспели в краже технологий.

Новости
"Торпеда апокалипсиса": разведка США приоткрыла тайну оружия "Судного дня" Путина

Гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковое оружие

"Военное обозрение"

"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", – высказался российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США. Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
ну и клоуны что те что эти. хотя это и есть работа политиков. а то что любое государство ПРЕЖДЕ всего действует в своих интересах всем умным давно известно. поэтому всегда будут шпионы и разведчики, скандалы и интриги)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...