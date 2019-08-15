"Покажите ракету!" В России ответили на обвинения США в краже ядерных разработок

В России потребовали, чтобы США показали ядерную ракету, в краже технологии которой Вашингтон обвинил Москву.

Ответ на претензии американцев озвучил первый заместитель председателя комитета нелегитимной Госдумы по обороне Александр Шерин, пишет РИА "Новости".

По его словам, подобные обвинения якобы некорректны и неприемлемы, но для США давно не существует такого понятия, как этика в международных отношениях. По мнению Шерина, США и сами неплохо преуспели в краже технологий.

Гиперзвуковое оружие "Военное обозрение"

"Они вывезли из Германии специалистов, что помогло им создать атомную бомбу, которую они потом использовали при ударе по Японии", – высказался российский политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предположил, что Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, которые она украла у США. Эти догадки, пояснил он, подтвердил взрыв под Северодвинском.

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