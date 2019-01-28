|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

"Покалечили человека!" Неудачное похищение невесты на Кавказе сняли на видео

528Читать материал на украинском

Во Владикавказе (Россия) мужчина во время традиционного похищения невесты дважды упал вместе с ней.

Видеозапись опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед дверью машины.

За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

Комментаторы высмеяли незадачливого похитителя.

Новости
Протесты на Кавказе: уходим с боями, пылают станицы

"Старейшины говорят: если не уронить невесту, то будут жить плохо", "Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека", "Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете", — отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк предрек России проблемы из-за политики на Кавказе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияВладикавказ
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги