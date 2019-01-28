"Покалечили человека!" Неудачное похищение невесты на Кавказе сняли на видео

Во Владикавказе (Россия) мужчина во время традиционного похищения невесты дважды упал вместе с ней.

Видеозапись опубликовали в YouTube. На кадрах видно, как молодой человек набрасывает на девушку бурку, хватает ее и пытается донести до машины, но падает прямо на свою избранницу сначала на лестнице, а затем перед дверью машины.

За кадром слышен разочарованный голос свидетелей похищения, один из которых просит это не снимать.

Комментаторы высмеяли незадачливого похитителя.

"Старейшины говорят: если не уронить невесту, то будут жить плохо", "Бедные девушки. Когда уже этот цирк закончится, покалечили человека", "Это надо очень сильно хотеть замуж, чтобы после такого остаться. Два раза уронили и даже не поинтересовались, в каком она состоянии, тащили дальше. Парни, не позорьтесь, вы не умеете красиво воровать, а еще снимаете", — отметили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историк предрек России проблемы из-за политики на Кавказе.

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