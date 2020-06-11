Сегодняшняя статистика по распространению коронавируса в России ничем не удивила. В данном случае я имею ввиду, что суточный прирост новых заболевших составил 8 779 человек, с 174 летальными исходами и общей численностью заболевших за весь период пандемии – 502 436 человек и умерших 6 532.

На протяжении всего периода отмены режима самоизоляции, ежесуточное диагностирование новых случаев заболеваний на COVID-19 сохраняется российской статистикой в стабильных пределах от 8,5 до 9 тыс человек. И это, честно говоря, куда подозрительнее, чем например державшаяся долгое время в России смертность от коронавируса ниже 0,9%.

Создается впечатление, что данные по новым заболевшим, искусственно держат в установленных пределах 8,5-9 тыс, которые для большинства россиян уже превратились в некий уместный психологический барьер. Барьер, с которым свыклись и который уже не так пугает как два месяца назад, когда людей до паники доводили цифры в пределах 1 тысячи.

Россиян приучили к этому ежесуточному пределу, и продолжают им скармливать ежедневно сфабрикованные цифры, изменяя лишь прирост новых случаев от эпицентра коронавируса, Москвы, к другим городам и субъектам.

Между тем, понимание того, что государство занимается масштабной, преступной манипуляцией, приходит и к самим россиянам, и они все смелее начинают говорить о катастрофе в их стране. Говорят главврачи больниц, медработники…

Одним из последних на сегодня видео, изобличающее ситуацию с COVID-19 в России, стало обращение девушки из Карачаево-Черкесии, у которой умерло три члена семьи от коронавируса. В деревнях Карачаево-Черкесии люди умирают семьями, а помочь местные власти ничем не могут, поскольку помощи из центра – нет.

И оно понятно, ведь центр сейчас всецело занят подготовкой к параду победы, 24 июня, знаменующему победу над коронавирусом и который призван показать, внушить, что уже 1 июля безопасно идти на голосование по поправкам в Конституцию.

На голосовании необходима явка, а как проголосуют, уже не важно, ведь всё равно, в лучших традициях тоталитарных государств, все единогласно поддержат коронацию Путина. А всё остальное уже не важно, как в классической пословице: “Гори сарай, гори и хата!” Вот только, Россия сейчас реально горит, её лихорадит и нынешняя власть лишь ухудшает её состояние, что в первую очередь может закончиться плохо для неё.

Ведь вечно прятаться в своём бункере в Ново-Огарёво Путин не сможет, ни от вируса, ни от переворота.

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