Путин соврал: пойманная в США российская шпионка признала себя виновной

Арестованная в США по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина признала свою вину и согласилась сотрудничать с федеральными прокурорами.

Как сообщает NBC News, гражданка РФ заявила, что участвовала в сговоре с целью нарушить закон США об иноагентах.

Уточняется, что реальный срок может составить до полугода за решеткой, после чего россиянка должна быть депортирована на родину. Хотя максимальное наказание по статье о сговоре предполагает до пяти лет лишения свободы. Следующее заседание суда назначено на 12 декабря.

По данным телеканала, Бутина призналась в сговоре с американским гражданином с целью работы по указанию российского официального лица для создания неофициальных каналов коммуникации с гражданами США, имеющими власть и влияние в политике на пользу России.

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Мария Бутина BBC.com

По данным источников АВС, неназванным американцем может быть бывший член стрелковой ассоциации США, политический активист-республиканец Пол Эриксон. Под описание российского чиновника подходит бывший российский сенатор Александр Торшин, помощницей которого Бутина и была в России.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, что опросил всех сотрудников спецслужб касательно россиянки, кто она такая.

"Никто о ней вообще ничего не знает. Единственное, кто о ней что-то знает, в Совете Федерации. Она у кого-то там замом что ли работала. Ей за это 15 лет должно быть назначено? Я не знаю, чего они там придумывают", – сказал он.

Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?! Я когда про нее услышал, опросил всех руководителей спецслужб. Кто такая?! Никто о ней ничего не знает! pic.twitter.com/8KcFwNBIeV — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Бутина была задержана в Вашингтоне в июле. Ее обвинили в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующего уведомления властей США.

Мария Бутина и Дэвид Кин The Bell

В СМИ ранее появилась информация, что россиянка имела регулярные контакты с российской разведкой. Кроме того, она принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

В семье Бутиной заявили, что власть "бросила" ее, отказав в предоставлении помощи. К защите россиянки подключились исключительно ее родственники и друзья.

А 10 декабря появилась информация, что россиянка и американская прокуратура подали совместное прошение о назначении судом слушаний по поводу сделки со следствием.

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