Поиски экстренно приостановлены: в Магнитогорске после обвала дома возникла новая опасность

В Магнитогорске (Россия), где 31 декабря из-за взрыва газа произошел частичный обвал многоэтажного дома, приостановлены поиски пропавших без вести.
Существует угроза обрушения еще одной стены подъезда, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Челябинской области.
"Угроза дальнейшего возможного обрушения рядом с обрушившимся подъездом сохраняется", – говорится в заявлении.
Экстренные службы начали демонтаж стены. На это может понадобиться около суток.
"Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", – уточнили в МЧС.
Утром 1 января из-под завалов удалось извлечь тело восьмого погибшего. На данный момент остается неизвестной судьба 36 человек, который в момент ЧП могли находиться в квартирах.
В Челябинской области объявили траур 2 января по погибших.
Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул целый подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – взрыв бытового газа.
В сети также появилось видео с моментом взрыва в Магнитогорске.
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