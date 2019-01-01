Поиски экстренно приостановлены: в Магнитогорске после обвала дома возникла новая опасность

В Магнитогорске (Россия), где 31 декабря из-за взрыва газа произошел частичный обвал многоэтажного дома, приостановлены поиски пропавших без вести.

Существует угроза обрушения еще одной стены подъезда, сообщает пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций РФ в Челябинской области.

"Угроза дальнейшего возможного обрушения рядом с обрушившимся подъездом сохраняется", – говорится в заявлении.

Экстренные службы начали демонтаж стены. На это может понадобиться около суток.

"Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", – уточнили в МЧС.

Утром 1 января из-под завалов удалось извлечь тело восьмого погибшего. На данный момент остается неизвестной судьба 36 человек, который в момент ЧП могли находиться в квартирах.

В Челябинской области объявили траур 2 января по погибших.

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Магнитогорске прогремел в ночь на 31 декабря. В результате ЧП рухнул целый подъезд многоэтажного дома. Официальная причина – взрыв бытового газа.

В сети также появилось видео с моментом взрыва в Магнитогорске.

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