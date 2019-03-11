Россияне потроллили Путина: Кремлю предрекли скорую "смерть"

Действия российских властей, направленные на изоляцию интернета, могут быть смертельными для путинского режима.

Об этом OBOZREVATEL сказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, комментируя скандальное появление могилы российского президента Владимира Путина в Набережных Челнах (РФ). Местные жители описали эту акцию фразой "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина".

"Сколько я помню, хоронили уже много что, но все-таки Путина еще не хоронили. И в этом смысле, это такое новое слово в протестном креативе. Но тут вопрос, а узнает ли об этом сам Путин? Конечно не узнает. Зачем тому же Пескову про это ему говорить, это только навлекать на себя негатив. Поэтому, скорее всего, Путин об этом либо вообще не узнает, либо узнает когда-нибудь потом", – говорит Курносова.

Как объяснила российская оппозиционерка, президент РФ не доверяет "вражескому" интернету, а все новости узнает только в отчетах от доверенных лиц или российских спецслужб.

Памятник Путину Telegram-канал "Бессрочка | Челны Info"

"В эти папки попадает только отфильтрованная информация, именно поэтому нам подчас кажется, что Путин находится в глубочайшем неадеквате, потому что он не видит какие-то простые вещи, которые можно заметить просто включив телевизор или выглянув в окно. Я уже не говорю про то, чтобы зайти в интернет посмотреть. Поэтому, я думаю, что никто ему не доложит о том, что его подданные его похоронили", – отметила она.

Кроме акции в Набережных Челнах, Курносова отметила и многотысячный митинг в Москве "Против изоляции интернета".

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"Вчера в Москве прошел митинг, на который собрались около 15 тыс. человек. На такое количество не рассчитывали ни организаторы, ни полиция. А это только те люди, которые прошли через рамки металлоискателя. Среди заявителей на акцию не было ни одного топового российского политика. Был Михаил Светов, один из организаторов, его любят смотреть в интернете, но количество его просмотров несравнимо с тем же Навальным. Акцию в Telegram поддержал Павел Дуров, также пришло какое-то количество сторонников Навального. Но это стало той акцией, куда люди пришли на тему, а не на организаторов, и это очень важно", – рассказала россиянка.

Митинги в России ВВС

"Радио Свобода"

Но и об этой акции Путину доложат в нужном формате, соврав про количество протестующих, и забыв упомянуть про задержанных, считает российская оппозиционерка.

"Знает ли вообще Путин о происходящем в стране в полном объеме? Ответ – нет. В полном объеме точно не знает. И так как он не доверяет интернету, и в этом смысле он человек достаточно архаичный, то вряд ли он способен понять насколько попытка ограничить интернет взрывоопасна для сегодняшней России. Мне кажется, что для 100% молодых людей интернет это то, без чего они просто не смогут существовать. И попытка лишить или создать ограниченный интернет, она на самом деле может быть смертельной для путинского режима. Но понимает ли это Путин? На мой взгляд, скорее нет, чем да", – заявила Курновсова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в России могут принять закон, который разрешит правительству отключить интернет. Эту идею поддерживает правящая партия "Единая Россия".

В связи с этим 10 марта в Москве, Хабаровске, Воронеже и нескольких других городах, прошли массовые митинги против изоляции Рунета.

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