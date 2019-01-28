Кража картины из Третьяковки: в России нашли ''крымский'' след

Похитителем картины Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве оказался 32-летний крымский бизнесмен Денис Чуприков.

Уроженец Феодосии переехал в Москву в 2013 году и все время был в поисках работы. И он, и его супруга зарабатывали на жизнь уходом за домами состоятельных людей. Однако в 2017 году он зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, пишет "Комсомольская правда".

Согласно с резюме Чуприкова, в 2013-2014 году он жил в частном доме в элитном подмосковном поселке Барвиха, где смотрел за двумя детьми, ухаживал за домашними животными, стирал, гладил, убирал и занимался другим "обеспечением жизнедеятельности дома".

"Ай-Петри. Крым" А. Куинджи

"А еще у Чуприкова большие долги. Он брал в банке кредит, но так и не отдал. С декабря 2018-го (вступило в силу решение суда о взыскании) на нем висит 239 тысяч рублей основного долга, плюс пеня –15 тысяч в месяц... Хотел перепродать полотно Куинджи, чтобы закрыть долги?" – предположили в СМИ.

При этом жена Чуприкова сообщила, что не знала о планах супруга, пишет РБК.

"Я примерно столько же знаю, сколько и все остальные", – ответила она.

Известно также, что в 2018-м подозреваемый уже фигурировал в уголовном деле из-за мелкого хулиганства. Он "нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, громко кричал, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, при задержании сотрудниками полиции вел себя агрессивно".

В момент задержания Чуприков был фигурантом дела о незаконном обороте наркотических средств.

Денис Чуприков РБК

Как писал OBOZREVATEL:

27 января из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи. Похититель на глазах у посетителей подошел к полотну, вытащил его из рамы, свернул и ушел.

Преступление сразу же окрестили "преступлением века", указав, что утраченное полотно можно перепродать за десятки миллионов долларов.

Российский журналист усмотрел в похищении "украинский след".

28 января в России задержали вора, который похитил картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым".

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