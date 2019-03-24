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"Погубила вонючая морось": в деле перевала Дятлова появились новые нюансы

2.1тЧитать материал на украинском

Туристы на перевале Дятлова в 1959 году погибли не от естественных, природных причин, не от схода лавины, а от падения ракеты или сброса ступени ракеты-носителя.

Такое мнение высказал альпинист, участник поисковой операции Сергей Согрин, пишет "МК". По его словам, доказать эту теорию могут кадры из фотоаппаратов туристов, пленки из которых сохранил прокурор.

На них якобы изображен огненный объект со шлейфом, который позже распался на мелкие части. "Ребят могло накрыть ядовитое облако. Это могла быть смесь газов компонентов ракетного топлива и продуктов его сгорания. Палатка оказалась в зоне отравления. От вонючей мороси стало невозможно дышать, глаза слезились. Отсюда их паническое бегство", – утверждает Согрин.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архивное фото

По его данным, в то время на Урале как раз сбрасывали отработанные ступени-носители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было выдвинуто предположение, что участники группы Дятлова, которые погибли в 1959 году в горах Северного Урала (Россия), были подвержены химическому отравлению. Аэроразведка могла найти их живыми, однако шансов на спасение не было.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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