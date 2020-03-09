Погибший на вечеринке по случаю дня рождения Екатерины Диденко предприниматель Юрий Алферов имел отношения с двумя женщинами. Жена одобряла отношения мужчины с любовницей, кроме того они жили вместе в одной квартире.

Историю знакомства с парой рассказала любовница, известная блогер Елена Переверзева на своей странице в Instagram. Она отметила, что познакомилась с Алферовым на вечеринке для взрослых.

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей Instagram/pereverzeva_lena

По словам Переверзевой, на вечеринке они поцеловались с Алферовым, а после он познакомил ее со своей женой. Затем они втроем нашли общий язык.

"Мы были счастливы. Путешествовали, общались с друзьями, гуляли с ребенком, строили планы на будущее. Писать об этом безумно страшно. Но Юрка хотел, чтобы мы "вышли из тени", познакомились с родителями, хотел, чтобы у нас были еще дети, хотел, чтобы мы вместе встретили старость, хотел делать нас с Катюшей счастливыми каждую секунду", – пишет блогер.

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей Instagram/pereverzeva_lena

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей starhit.ru

По информации "Стархит", официальная супруга Алферова тоже подтвердила факт отношений. Обе женщины пригрозили хейтерам блокировать в социальной сети за осуждения и оскорбления. Переверзнева уже закрыла комментарии к последним публикациям на своей странице в Instagram.

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей starhit.ru

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей Instagram/pereverzeva_lena

Погибший на вечеринке у Диденко жил с женой и любовницей Instagram/pereverzeva_lena

Как писал OBOZREVATEL ранее, у участников банной вечеринки в Москве по случаю дня рождения блогерши Екатерины Диденко не было шансов выжить с момента, как они начали дышать углекислым газом.

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