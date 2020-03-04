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5 марта • обновлено в 01:01
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Погибших на банной вечеринке похоронили в России: блогерша нашла мистический след

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Российская блогерша Екатерина Диденко вместе со своими друзьями похоронила погибших на вечеринке с сухим льдом в бане, которую девушка устроила на свой день рождения. Девушка увидела в смерти своего мужа некий мистический след.

Один из приятелей Диденко Александр Вареников опубликовал видео с похорон на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Погибших на вечеринке у Диденко похоронили: блогерша нашла мистический след

"Сегодня мы прощаемся с Наташей и Валентином. Сегодня такой солнечный день, как были наши ребята. Для нас вы всегда останетесь живыми", – сказал он.

Скриншот с видео сделал телеканал "РенТВ", однако само видео на странице Вареникова отсутствует. Видимо он удалил его.

В свою очередь Диденко в Instagram опубликовала траурное фото мужа. Она написала, что Валентин "навсегда останется" в ее сердце и она продолжит "жить ради детей".

Погибших на вечеринке у Диденко похоронили: блогерша нашла мистический след

Также девушка увидела некий мистический символизм в смерти мужа: "В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушёл из этого мира"

Навсегда в моем сердце Навсегда со мной рядом Невозможно это осознать Половинка меня ушла Ради детей продолжать жить Вечная память... . 1988-2020 В високосный год Валечка родился В високосный год мы поженились В високосный год он ушёл из этого мира

Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina)

Как сообщал OBOZREVATEL, один из последних постов Диденко о ее муже спровоцировал скандал.

Напомним, что Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Cмертельная вечеринка Диденко с сухим льдом
Персона
Екатерина Диденко
Место
Россия
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