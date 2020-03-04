Погибших на банной вечеринке похоронили в России: блогерша нашла мистический след

Российская блогерша Екатерина Диденко вместе со своими друзьями похоронила погибших на вечеринке с сухим льдом в бане, которую девушка устроила на свой день рождения. Девушка увидела в смерти своего мужа некий мистический след.
Один из приятелей Диденко Александр Вареников опубликовал видео с похорон на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).
"Сегодня мы прощаемся с Наташей и Валентином. Сегодня такой солнечный день, как были наши ребята. Для нас вы всегда останетесь живыми", – сказал он.
Скриншот с видео сделал телеканал "РенТВ", однако само видео на странице Вареникова отсутствует. Видимо он удалил его.
В свою очередь Диденко в Instagram опубликовала траурное фото мужа. Она написала, что Валентин "навсегда останется" в ее сердце и она продолжит "жить ради детей".
Также девушка увидела некий мистический символизм в смерти мужа: "В високосный год Валечка родился. В високосный год мы поженились. В високосный год он ушёл из этого мира"
Навсегда в моем сердце Навсегда со мной рядом Невозможно это осознать Половинка меня ушла Ради детей продолжать жить Вечная память... . 1988-2020 В високосный год Валечка родился В високосный год мы поженились В високосный год он ушёл из этого мира
"Аптечный" блогер и её друзья похоронили погибших на банной вечеринке. Один из приятелей Екатерины Диденко, Александр Вареников, опубликовал видео об этом на своей странице в Instagram. https://t.co/XaUXmM73Vu pic.twitter.com/gw2RgVQbwH— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) March 4, 2020
Как сообщал OBOZREVATEL, один из последних постов Диденко о ее муже спровоцировал скандал.
Напомним, что Екатерина Диденко, известная как "аптечный Ревизорро", чуть не погибла и потеряла мужа в пятницу, 28 февраля, празднуя вместе с гостями свой день рождения в банном комплексе в Москве.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.