Погибших было больше: в тайне перевала Дятлова случился неожиданный поворот

На перевале Дятлова, где в 1959 году случилась трагедия, погибли не 9, а 11 человек.

Такую версию рассказала бывший директор Ивдельского историко-этнографического музея Вера Беллендир, пишет "Комсомольская правда". Так, в 1959 году, будучи 13-летним подростком, она услышала разговор своих родителей про то, что на самом деле в горах погибли еще и дети советского военачальника, генерала армии Дмитрия Лелюшенко.

Беллендир уверена, что вся засекреченность расследования трагедии связана именно с детьми генерала.

Перевал Дятлова Архивное фото

Тюменский писатель Олег Архипов также подтвердил, что слышал подобные рассказы и от других жителей Ивделя.

"Есть еще старожилы, которые помнят, как Лелюшенко приезжал в Ивдель в 1959 году и был убит горем. Но все это лишь рассказы, документально не подтвержденные", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что туристов, которые погибли на перевале Дятлова в 1959 году, что-то загнало на высокий кедр.

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