Погибли люди: Путин признался в испытании уникального оружия

В Северодвинске (Россия), где произошел смертельный взрыв на территории воинской части, в результате которого погибли пять человек, испытывали передовое оружие.
Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что данное оружие не имеет аналогов в мире, передает "ТАСС".
Путин в Кремле вручил награды вдовам сотрудников "Росатома", которые погибли во время испытаний.
"Это долг, но все-таки и почетная миссия – выразить вам глубокие, искренние соболезнования", – заявил им президент.
По словам Путина, погибшие вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление.
"Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей", – объяснил Путин.
ЧП в Северодвинске случилось из-за испытания оружия
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптекахначали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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