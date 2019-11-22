Погибли люди: Путин признался в испытании уникального оружия

В Северодвинске (Россия), где произошел смертельный взрыв на территории воинской части, в результате которого погибли пять человек, испытывали передовое оружие.

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что данное оружие не имеет аналогов в мире, передает "ТАСС".

Путин в Кремле вручил награды вдовам сотрудников "Росатома", которые погибли во время испытаний.

"Это долг, но все-таки и почетная миссия – выразить вам глубокие, искренние соболезнования", – заявил им президент.

По словам Путина, погибшие вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление.

"Речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей", – объяснил Путин.

ЧП в Северодвинске случилось из-за испытания оружия Скриншот

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