Погибла вся семья: найдено тело последней жертвы взрыва в Шахтах

При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в российском городе Шахты Ростовской области спасатели обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии.

В настоящее время спасательная операция завершена, в городе объявлен День траура, сообщают "Вести".

Напомним, ранее мертвыми были найдены под завалами многоэтажки мужчина и женщина 1972 года рождения – родители девушки. Все они проживали в квартире №58.

Взрыв дома в Шахтах Вести

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 января утром в городе Шахты (Ростовская область России) взорвался бытовой газ в девятиэтажном жилом доме.

В сети опубликовали фото погибшей женщины – Виктории Лариковой, ее семья выжила. Именно в их квартире произошел взрыв.

Вскоре появилась информация об еще одной жертве – утром 15 января женщину нашли мертвой под завалами.

Причиной ЧП могли быть нарушения при эксплуатации газового оборудования. Отмечается, что по данным МЧС РФ, существует угроза дальнейшего обрушения дома. На территории введен режим ЧС.

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