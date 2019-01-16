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Погибла вся семья: найдено тело последней жертвы взрыва в Шахтах

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При разборе завалов на месте взрыва в жилом доме в российском городе Шахты Ростовской области спасатели обнаружили тело девушки, ставшей пятой жертвой этой трагедии.

В настоящее время спасательная операция завершена, в городе объявлен День траура, сообщают "Вести".

Напомним, ранее мертвыми были найдены под завалами многоэтажки мужчина и женщина 1972 года рождения – родители девушки. Все они проживали в квартире №58.

Взрыв дома в Шахтах

Взрыв дома в Шахтах

Вести

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Место
Россия
Теги
взрыв дома взрыв
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