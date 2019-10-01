В Москве прямо на работе убили офицера Следкома: все подробности

В Москве от нападения с ножом погиб офицер Следственного комитета Российской Федерации полковник юстиции Владислав Капустин.

Его атаковали во время выполнения служебных обязанностей по приему граждан, сообщили в пресс-службе Следкома. Правоохранитель умер в больнице, не придя в сознание.

Нападавший был задержан на месте преступления. По предварительной информации, он находится на учете в психоневрологическом диспансере. Во время поимки мужчина вел себя неадекватно.

"В момент нападения у проходной основного здания СК находились граждане, которые ждали приема граждан. Один из мужчин напал на сотрудника центрального аппарата, который спустился, чтобы пригласить людей", – уточнил очевидец агентству ТАСС.

Владислав Капустин скончался СК России

В "Интерфаксе" уточнили, что убитый не был связан с расследованиями резонансных дел. Мотивы нападения на него выясняются. По информации агентства, нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга С. Григорьев, который "неоднократно обращался в органы власти с различными жалобами".

Позднее были опубликованы фото подозреваемого. Выяснилось, что у него есть непогашенные долги за коммунальные услуги и кредиты. Банки подали против него около 10 исков, пишет "Лайф".

Подозреваемый в убийстве Капустина

Подозреваемый в убийстве Капустина

Как писал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге (Россия) жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Ей нанесли восемь ножевых ранений. Тело выбросили в кустах рядом с домом погибшей.

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