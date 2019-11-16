"Поезд идет в одну сторону": Каспаров спрогнозировал будущее России

За последние 20 лет правления Владимира Путина, Россия демонстрирует стабильный тренд ухудшения ситуации во всех сферах, уверен российский оппозиционер Гарри Каспаров.

Об этом он написал в блоге на OBOZREVATEL. По его словам, поезд идет в одну сторону, при этом власть в Кремле не демонстрирует никаких планов по улучшению политики.

"В истории России были моменты, когда правящий режим шел на послабление. Например, новая ленинская политика. Было очевидно: надо спасать власть. В Союзе экономическая ситуация тоже была катастрофической, и Горбачев (Михаил Горбачев, генсек ЦК КПСС. - ред) пошел на реформы. А в нынешней России мы этого не наблюдаем, хотя ситуация ухудшается все время, и так уже 20 лет", – уверен политик.

Развал Союза Ютуб

Каспаров напомнил, что ситуация в Союзе ухудшалась еще и тем, что тогдашний американский президент Рональд Рейган поставил задачу – задушить Советский Союз.

"Поэтому говорить, что Горбачев вдруг проснулся и понял, надо что-то менять, не надо. Ситуация была критическая, шла война в Афганистане, а Рейган использовал все ресурсы против СССР – от Афганской войны и до резкого обрушения цен на нефть. А видные советские диссиденты категорически требовали от Запада не идти на какие-либо уступки. Сейчас мы должны делать тоже самое, чтобы путинский режим рухнул", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам журналиста Виталия Портникова, президент России Владимир Путин и главари "Л/ДНР" под его руководством пытаются воссоздать на Донбассе времена Гражданской войны в бывшей Российской империи.

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