"Подсидела" Захарову? Поклонская высказалась о работе в МИД России

Депутат Госдумы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская прокомментировала информацию СМИ о возможном переходе на место официального представителя МИД вместо Марии Захаровой.
Так, в Telegram-канале "Мастер пера" сообщили, что "Няшу" ожидает повышение и ей уже подготовили должность во внешнеполитическом ведомстве.
Сама Поклонская в комментарии "РИА Новости" заявила, что ей очень нравится Захарова. "Она великолепно комментирует, говорит", – поделилась депутат.
Поклонская высказалась о переходе на место Захаровой
"Ну. Я у нее учусь многому, поэтому мне у нее поучиться есть чему", – добавила "Няша", опровергнув новую должность.
Отметим, в России слухи о переходе Поклонской в МИД связали с тем, что она учится в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская огрызнулась на информацию о ее участии в секте царебожников.
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