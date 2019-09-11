"Подсидела" Захарову? Поклонская высказалась о работе в МИД России

Депутат Госдумы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская прокомментировала информацию СМИ о возможном переходе на место официального представителя МИД вместо Марии Захаровой.

Так, в Telegram-канале "Мастер пера" сообщили, что "Няшу" ожидает повышение и ей уже подготовили должность во внешнеполитическом ведомстве.

Сама Поклонская в комментарии "РИА Новости" заявила, что ей очень нравится Захарова. "Она великолепно комментирует, говорит", – поделилась депутат.

Поклонская высказалась о переходе на место Захаровой

"Ну. Я у нее учусь многому, поэтому мне у нее поучиться есть чему", – добавила "Няша", опровергнув новую должность.

Отметим, в России слухи о переходе Поклонской в МИД связали с тем, что она учится в Дипломатической академии при МИД России на кафедре международной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская огрызнулась на информацию о ее участии в секте царебожников.

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