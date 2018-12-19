''Подруга держала за руки'': появились жуткие детали изнасилования полицейской в России

Коллега дознавательницы из Уфы (Россия), изнасилованной старшими по званию сотрудниками полиции, могла содействовать преступлению.

Как передает "Горобзор" ссылаясь на данные источника, она может стать фигуранткой уголовного дела как соучастница группового изнасилования.

По информации журналистов, девушка, которую ранее называли свидетельницей инцидента и подругой дознавательницы, помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий.

23-летня потерпевшая Соцсети

"На данный момент она перевелась в другое отделение, ей может грозить уголовное дело", — отметил источник.

23-летня потерпевшая Соцсети

Что касается условий содержания полицейских в СИЗО, где они находятся с начала ноября, то худшая камера, по словам источника, у начальника отдела по вопросам миграции. Его биоматериалы были обнаружены при первичной экспертизе. Мужчину держат в штрафном изоляторе, двое других, чьи анализы пока не готовы, содержатся в обычных условиях.

Сама пострадавшая пока находится на больничном, в ближайшее время планирует вернуться на прежнее место работы.

23-летня потерпевшая Соцсети

23-летня потерпевшая Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, преступление произошло в ночь на 30 октября. Один из полицейских приказал прийти девушке-дознавателю в кабинет. Сослуживцы всю ночь издевались над своей жертвой, распивая алкогольные напитки.

В свою очередь, коллеги начальников полиции уверены, что изнасилования не было.

Подозреваемыми оказались начальник ОМВД России по Уфимскому району, начальник по Кармаскалинскому району и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району.

Ранее сообщалось, что 23-летняя дознавательница якобы питала симпатию к женатому 34-летнему участнику инцидента.

Кроме того, в деле выяснился другой резонансный факт. Так, потерпевшая якобы пришла на следующий день на работу и сначала не собиралась подавать заявление.

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