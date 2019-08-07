"Поднял вверх и бросил о землю": в России мужчина жестоко избил ребенка. Видео 18+

В Северодвинске (Архангельская область, Россия) мужчина избил ребенка, который случайно наехал на велосипеде на другое дитя.

Как сообщили в Telegram-канале "НТВ", это случилось на детской площадке. В сети разместили соответственное видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца страницы).

"Озверевший "яжеотец" избил ребенка на детской площадке в Северодвинске. Мальчик катался на велосипеде и случайно наехал на другого ребенка, за которого и "отомстил" отец", –подписали видео в сети.

Мужчина избил ребенка Скриншот

На ролике видно, как ребенок катался по площадке и наехал на другое дитя. После этого мужчина сорвал его с велосипеда, поднял вверх и со всей силы бросил о землю. За пострадавшего сразу заступились другие взрослые.

Пост в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Желтоводский городской суд Днепропетровской области арестовал на 3 месяца мужчину, который избил 4-летнего мальчика. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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