Поднимала за уши: в России женщина жестоко избила дочь на глазах людей. Видео

В городе Тольятти Самарской области России женщина жестоко избила свою дочь прямо на улице.

Ролик, снятый очевидцем, был опубликован в сети "Вконтакте". Уточняется, что инцидент случился на ул. Тополиной. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На видео видно, как женщина несколько раз ударила девочку, та упала на землю, и мать подняла ее за уши. По словам автора ролика, избиение сопровождалось нецензурной бранью. Сообщается, что полиция начала проверку данного инцидента.

Избиение ребенка. Иллюстрация Politeka

Как сообщал OBOZREVATEL, в России мать жестоко избила своего ребенка ремнем за прогулы в школе, после чего привязала к столбу.

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